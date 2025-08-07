Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i 4-1 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımını 4-1 yenerek avantaj elde etti. Beşiktaş'ta goller Joao Mario ve Abraham'dan gelirken, St. Patrick's'te tek golü Simon Power kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's'i 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada McClelland'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasla buluşan Simon Power sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-4

78. dakikada Arroyo'nun pasında kaleci Anang ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda Anang gole izin vermedi.

Stat: Tallaght

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne

St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti (Luke Turner dk. 46) McClelland, Leavy (Conor Carty dk. 82), Lennon, Forrester (Baggley dk. 82), Mulraney (Axel Sjöberg dk. 46), Simon Power, Melia (Brandon Kavanagh dk. 88)

Yedekler: Danny Rogers, Sean Molloy, Kian Quigley, Jordan Garrick, Billy Hayes, Robinson, Al Amin Kazeem

Teknik Direktör: Stephen Kenny

Beşiktaş : Mert, Svennson (Tayfur Bingöl dk. 46), Paulista, Emirhan, Jurasek (Tayyip Talha Sanuç dk. 90), Demir Ege (Kartal Kayra Yılmaz dk. 76), Orkun (Amir Hadziahmetovic dk. 90), Muçi (Arroyo dk. 59), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Necip Uysal, Al-Musrati

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Simon Power (dk. 49) (St. Patrick's), Joao Mario (dk. 8), Abraham (dk. 14, 23 ve 43 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Mulraney (St. Patrick's), Demir Ege (Beşiktaş) - DUBLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yer: Kocaeli! Vatandaş yağmur beklerken otomotiv devi bulutlara bomba atıyor iddiası

Kocaeli'de fabrikası olan otomotiv devine skandal suçlama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.