Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde St. Patrick's'i 4-1 Mağlup Etti
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's takımını 4-1 yenerek avantaj elde etti. Beşiktaş'ta goller Joao Mario ve Abraham'dan gelirken, St. Patrick's'te tek golü Simon Power kaydetti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada McClelland'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasla buluşan Simon Power sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta topu ağlara yolladı. 1-4
78. dakikada Arroyo'nun pasında kaleci Anang ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda Anang gole izin vermedi.
Stat: Tallaght
Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne
St. Patrick's: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti (Luke Turner dk. 46) McClelland, Leavy (Conor Carty dk. 82), Lennon, Forrester (Baggley dk. 82), Mulraney (Axel Sjöberg dk. 46), Simon Power, Melia (Brandon Kavanagh dk. 88)
Yedekler: Danny Rogers, Sean Molloy, Kian Quigley, Jordan Garrick, Billy Hayes, Robinson, Al Amin Kazeem
Teknik Direktör: Stephen Kenny
Beşiktaş : Mert, Svennson (Tayfur Bingöl dk. 46), Paulista, Emirhan, Jurasek (Tayyip Talha Sanuç dk. 90), Demir Ege (Kartal Kayra Yılmaz dk. 76), Orkun (Amir Hadziahmetovic dk. 90), Muçi (Arroyo dk. 59), Rafa Silva, Joao Mario, Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Necip Uysal, Al-Musrati
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Simon Power (dk. 49) (St. Patrick's), Joao Mario (dk. 8), Abraham (dk. 14, 23 ve 43 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Mulraney (St. Patrick's), Demir Ege (Beşiktaş) - DUBLİN