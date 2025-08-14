Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İlk Yarıda 1-2 Geride

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-2 geride kapattı. St. Patrick's, penaltı ve bir golle öne geçti, Beşiktaş ise Demir Ege Tıknaz ile bir gol buldu.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Antonio Nobre, Pedro Ribeiro, Nelson Pereira (Portekiz)

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Arroyo, Rafa Silva, Rashica, Abraham

St. Patrick's: Anang, Sjöberg, McLaughlin, Redmond, Turner, Robinson, Baggley, Kazeem, Leavy, Mulraney, Carty

Goller: Dk. 3 Carty (Penaltıdan), Dk. 34 McLaughlin (St. Patrick's), Dk. 43 Demir Ege Tıknaz ( Beşiktaş )

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki Beşiktaş-St. Patrick's müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada St. Patrick's, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından pozisyonu kenarda inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty, topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazında son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun, altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-2.

St. Patrick's, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma

Özel'in iddiaları sonrası büyük kavga! Küfürler havada uçuştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.