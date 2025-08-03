Beşiktaş UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğleden sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda ekibimiz, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.