Beşiktaş UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı maç için çalışmalarına devam ediyor. Bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen kapalı idman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde 45 dakika sürdü.

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün öğleden sonra BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı günün ikinci çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda ekibimiz, üç grup halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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