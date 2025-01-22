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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Galibiyetini Aldı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek grup aşamasında 9 puana ulaştı. Siyah-beyazlılar, son hafta oynanacak Twente maçıyla 24'e kalma şansını sürdürüyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa 7. hafta mücadelesinde Athletico Madrid'i mağlup ederek galibiyetini 3'e yükseltti ve 9 puana ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla 3. galibiyeti aldı ve son 24'e kalma şansını son hafta oynanacak Twente müsabakasına bıraktı.

Beşiktaş, grup aşamasında Ajax, Frankfurt, Maccabi Tel Aviv ve Bodo Glimt'e mağlup olurken Lyon, Malmö ve Athletic Bilbao'yu yendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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