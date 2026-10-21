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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında yarın Crystal Palace ile karşılaşacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda)

19.45 Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz)

19.45 Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere)

19.45 OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail)

22.00 Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere)

22.00 Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya)

22.00 Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan)

Kaynak: AA
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