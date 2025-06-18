Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rakibini Bekliyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Beşiktaş'ın Avrupa'daki yolculuğu için önemli bir fırsat olacak. Takım, galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak ve rakibini geçerek bir üst tura yükselmeyi amaçlayacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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