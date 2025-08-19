Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi için kadrosunu güncelledi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak ve yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut'u kadrosuna ekledi.

İSTANBUL (AA) UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş, oyuncu listesini güncelledi.

Siyah-beyazlı kulüpten UEFA'ya bildirilen listede yeni transferler Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Mustafa Yortaç, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu

