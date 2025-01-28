Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantıya damga vuran otel yangını resti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu

İmamoğlu'nun Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
Bahçeli'den Bakan Ersoy'a: Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmesini doğru bulmuyoruz

Bahçeli, bombayı Turizm Bakanı Ersoy'un kucağına bıraktı

Beşiktaş, Twente Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Twente Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki takım, kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Twente şehrine gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
img

Düğün hazırlığındaydılar: Nişanlı çift trafik kazasında öldü
img

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Kaset arşivi' iddialarına yanıt verdi

Gündem yaratan 'kaset' iddialarına böyle yanıt verdi
Dr. Ekrem Teymur: 'Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü'

"Avrupa, teknoloji yarışında geriye düştü"
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Talisca'nın sözleşmesindeki maddeleri görmeniz lazım

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.