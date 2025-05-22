Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Ligde gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen SüperLig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kiralık olarak Benfica'da forma giyen ve bonservisi Burnley'de bulunan Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdouni'yi gündemine aldı.

KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun ilk hedefinin Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak olduğu aktarıldı. Ancak babası Türk olan Zeki Amdouni'nin Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklaması üzerine Siyah-beyazlıların bu transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Toplamda 45 maça çıkan Amdouni 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.