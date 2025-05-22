Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor
Süper Lig devi Beşiktaş, Benfica'da kiralık forma giyen Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdouni için kulübü Burnley'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Ligde gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen SüperLig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar kiralık olarak Benfica'da forma giyen ve bonservisi Burnley'de bulunan Türk asıllı İsviçreli forvet Zeki Amdouni'yi gündemine aldı.
KİRALAMA TEKLİFİNDE BULUNULACAK
Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcü futbolcuyu yakından takip ettiği ve ilerleyen günlerde İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun ilk hedefinin Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak olduğu aktarıldı. Ancak babası Türk olan Zeki Amdouni'nin Beşiktaş taraftarı olduğunu açıklaması üzerine Siyah-beyazlıların bu transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Toplamda 45 maça çıkan Amdouni 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.