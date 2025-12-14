Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Beşiktaş'ın gollerini Abraham ve Cerny atarken, Trabzonspor'un tek sayısını Muçi kaydetti. Toure ise kırmızı kart gördü.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Mustafa Sarvanlar

Trabzonspor : Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Augusto

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Paulista, Djalo, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rashica, Toure, Abraham

Goller: Dk. 18 Abraham, Dk. 22 ve 31 Cerny ( Beşiktaş ), Dk. 25 Muçi ( Trabzonspor )

Kırmızı kart: Dk. 38 Toure ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 2 Emirhan Topçu, Dk. 6 Orkun Kökçü ( Beşiktaş ), Dk. 33 Mustafa Eskihellaç ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

5. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topun sahibi oldu.

16. dakikada Ndidi'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Onana, kendine doğru gelen topu kontrol etti.

18. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sağ taraftan Rashica'nın ortasında, savunmada Serdar Saatçı'nın havalandırdığı topu Toure, omzuyla Abraham'a indirdi. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Onana'nın üzerinden filelere yolladı: 0-1

22. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Toure'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Cerny'in yerden şutunda top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 0-2

25. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Zubkov'un sağdan ortasın, savunmada Paulista'nın kafa ile uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinden Muçi, şık bir vuruşla kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluşturdu: 1-2

29. dakikada sağ taraftan ceza alanına girerek Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un şutunda top az farkla üsten auta gitti.

31. dakikada Beşiktaş, farkı tekrar 2'ye çıkardı. Rasciha'nın ceza alanı sağ tarafında pasında, Cerny, meşin yuvarlağı uygun durumda filelere yollayarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 1-3

38. dakikada Video Yardımcı Hakem'in (VAR) uyarısıyla Ozan Tufan'ın aşil tendonuna basan Toure, kırmızı kart gördü.

45+4. dakikada kaleci Onana'nın öne çıktığını gören Orkun Kökçü'nün uzaktan şutunda top üst ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
