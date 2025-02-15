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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti; Rashica Ligdeki 2. Golünü Attı

Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti; Rashica Ligdeki 2. Golünü Attı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Kosovalı futbolcu Milot Rashica, bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 2. golünü Trabzonspor ağlarına attı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 53. dakikada Rafa Silva ve 64. dakikada Rashica'dan geldi. Rashica, kaydettiği bu golle ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkardı. Süper Lig'de 16 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu daha önce de Eyüpspor ağlarını havalandırmıştı.

Rashica'nın ligde 4 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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