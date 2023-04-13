Beşiktaş-Trabzonspor maçına sürpriz atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu. Atamanın Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olduğu gibi manuel değil, dijital olarak gerçekleştirildiği belirtildi.