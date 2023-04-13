Beşiktaş-Trabzonspor maçına sürpriz atama! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu. Atamanın Fenerbahçe-Beşiktaş maçında olduğu gibi manuel değil, dijital olarak gerçekleştirildiği belirtildi.
Süper Lig'de 29. hafta dev maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor'u Vodafone Park'ta karşı karşıya getirecek mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.
HAFTANIN MAÇI VOLKAN BAYARSLAN'IN
Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. MHK, bu atamayı Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki gibi manuel değil, dijital olarak gerçekleştirdi.
FİLİZ VE KARAOĞLAN KRİTİK MAÇLARA ATANDI
Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray-Kayserispor maçını Mustafa Kürşad Filiz, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
29. haftada düdük çalacak hakemler şöyle:
- Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
- Antalyaspor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- Galatasaray-Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
- İstanbulspor-Başakşehir: Mert Güzenge
- Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
- Fenerbahçe-Ankaragücü: Atilla Karaoğlan
- Giresunspor-Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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