Beşiktaş, Trabzonspor maçına hazır
BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı