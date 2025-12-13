Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor