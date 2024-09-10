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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas uygulamalarıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlıların idmanında yeni transferler Joao Mario ve Felix Felix Uduokhai'ye futbolcular hoş geldin karşılaşması yaptı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Giovanni Van Bronckhorst Trabzonspor Beşiktaş Güncel Spor

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