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Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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