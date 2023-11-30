Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın ilk Avrupa maçında mağlubiyet
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge karşısında siyah-beyazlılarla ilk Avrupa maçına çıktı ve takımı 5-0 mağlup oldu. Çalımbay'ın önderliğindeki Beşiktaş, Süper Lig'de ise iyi sonuçlar almıştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge karşısında siyah-beyazlılarla ilk Avrupa maçına çıktı. Tecrübeli teknik adam, ilk Avrupa sınavından farklı mağlubiyetle ayrıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, Belçika temsilcisine karşısında sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı takımın başında Avrupa kupalarındaki ilk müsabakasına çıktı. Çalımbay siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk Avrupa maçından hüsranla ayrıldı.
Rıza Çalımbay, bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 2 Süper Lig müsabakasında 3 puan almıştı. Tecrübeli teknik adamın önderliğinde siyah-beyazlılar, evinde Başakşehir'i 1-0, Samsunspor'u ise deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı. - İSTANBUL