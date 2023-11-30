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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın ilk Avrupa maçında mağlubiyet

30 Kasım 2023 22:41 Son Güncelleme: 22:43 Abone Ol

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Club Brugge karşısında siyah-beyazlılarla ilk Avrupa maçına çıktı ve takımı 5-0 mağlup oldu. Çalımbay'ın önderliğindeki Beşiktaş, Süper Lig'de ise iyi sonuçlar almıştı.