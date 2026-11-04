Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano, Celtic maçı öncesi pozitif sonuç bekliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İyi bir maç çıkarmalıyız. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve siyah-beyazlı futbolcu Hyeongyu Oh, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Celtic müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zorlu bir deplasmana çıktıklarını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, "Bizim için önemli bir test olacak. Oyuncuların size, sizin oyunculara güvenmeniz lazım. Kendilerini önemli hissetmeliler. Oynama zamanı geldiğinde fiziksel olarak iyi durumda olmaları gerekir. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. İyi sonuçlar aldık. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Hedefimiz gruptan çıkmak. Rakip, puan almaya aç olan bir takım. İyi bir maç çıkarmalıyız. Umarım yarın pozitif bir sonuç alırız" diye konuştu.

"Avrupa'da farklı bir motivasyonumuz var"

Takımdaki oyuncu durumlarına ve motivasyonlarına değinen Italiano, "Trossard kendisini kanıtlamış bir oyuncu. Oyunu iyi okuyan zeki bir oyuncu. Yarın nasıl bir çözüm bulacağımızı hep beraber göreceğiz. Bütün ofansif oyuncuları işin içine dahil etmeyi düşünüyoruz. Miretti ve Orkun'dan yoksunduk. Onların oyuna kattıklarından eksik kaldık. Onların yokluğuna rağmen iyi sonuçlar aldık. Yarın Orkun'a süre vermek istiyoruz. Umarım planlarımız istediği gibi gider. Miretti'nin de yakın zamanda dönmesini bekliyoruz. Lig ve Avrupa farklı. Avrupa'da iyi gidiyoruz. Avrupa'da daha farklı bir motivasyonumuz var. Buraya gelmek için zor maçlar oynadık. Şu anda Avrupa'ya motiveyiz. Yarın puanlar almak istiyoruz. Etkili taraftarların önünde oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Celtic'in henüz puanı olmaması nedeniyle şaşkınım"

Geçen sezon da rakibine karşı mücadele ettiğini hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Geçen sezon Celtic'e karşı oynadım. Harika bir maçtı. 2-0'dan 2-2 yapmıştık. Celtic'e karşı burada oynamak farklı. Sıcak bir atmosfer oluyor. Celtic'in henüz puanı olmaması nedeniyle şaşkınım. Bizim için önemli bir test olacak. Herkesin hazır olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hyeongyu Oh: "Eski takımıma karşı oynamak özel olacak"

Eski takımı Celtic'e karşı sahaya çıkacak olan siyah-beyazlı futbolcu Hyeongyu Oh ise duygularını dile getirerek, "Heyecanlı ve hazırım. İki aydır bu maçı bekliyorum. Tekrar burada olmak güzel. Beni benimsediler. Burası ikinci evim gibiydi. Gol atsam da atmasam da özel bir gece olacak. Gol atarsam mutlu olacağım. Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum. Beşiktaş için her şeyimi veriyorum, vereceğim de. Buraya geldiğimde genç bir oyuncuydum. Burada anılarım var. Gol attığımda ne olacağını bilemiyorum, belki ağlayabilirim. Kendimi iyi hissediyorum. Celtic'in kalbimde özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı