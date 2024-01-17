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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic'i ziyaret etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında yaşadığı sol diz ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat edilen Amir Hadziahmetovic'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Fernando Santos, Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü'den sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Hadziahmetovic'e geçmiş olsun dileklerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Amir Hadziahmetovic Trendyol Süper Lig Fernando Santos Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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