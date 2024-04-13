Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Samsunspor'la evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla."

SEZON SONUNA KADAR TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE KALACAK

Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin sezon sonuna kadar takımın başında görev alacağını açıkladı.

Beşiktaş, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.