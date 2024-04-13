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Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

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Samsunspor'la evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır. Saygılarımızla."

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı

SEZON SONUNA KADAR TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE KALACAK

Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin sezon sonuna kadar takımın başında görev alacağını açıkladı.

Beşiktaş, Portekizli teknik adam yönetiminde çıktığı 16 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Spor

Serdar Topraktepe Fernando Santos Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (7)

kripto para:

ahmet nur cebi bu besiktaslilar seni unutmayacak bu takim bu haldeyse sorumlusu sensin. apdullah avciyla baslayan rezalet silsilesiyle gelinen nokta budur.

23
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Veysel null:

bjk salıncakta olmanın bedelini ödüyor. FB de sizi yensin de görün dünyanın kaç bucak olduğunu..

13
13
yanıtYanıtla
Tolga Yiğit:

heee heee salıncak....ne iciyosan devam et...Beşiktaş adalettir Beşiktaş şereftir...ama anlamam gayet normal..

yanıt8
yanıt8
Blackened:

Boş konuşma 5-6 sene önce biz gs-fbyi kardeş yapmıştık. Yedirtme salincagini işine bak

yanıt3
yanıt7
Nuri Aga:

1 yıld neredeyse 10 teknik direktör değiştirmek. Pesssss vallahi pessss

22
0
yanıtYanıtla
Mukan Kağan:

Ağırbaşlı beyefendi hocalarla beşiktaşın kanı uyuşmaz, onlara şenol güneş gibi şovmenler lazım.

11
9
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Hakan Kkk:

Yönetimde istifaetsin kümedüşecek takımların umudu olduk

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