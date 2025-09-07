Haberler

Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u Gaziantep FK'ya Kiraladı

Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un 2025-26 sezonu sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

