Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'u Gaziantep FK'ya Kiraladı
Beşiktaş, savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'un 2025-26 sezonu sonuna kadar Gaziantep FK'ya kiralandığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya yeni takımında başarılar diledi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'un 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor