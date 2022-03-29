Beşiktaş tarihine geçecek transfer! İşte Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı - Haberler

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Beşiktaş tarihine geçecek transfer! İşte Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, 13 milyon euro bedelle Nice'in yolunu tutmak üzere. 7 milyon euroluk teklifi reddeden siyah-beyazlılar, Fransız ekibinden 13 milyon euro istedi. Yeni teklife sıcak bakan Nice'in transferi gerçekleştirmek için harekete geçeceği öğrenildi. Fransız ekibine imza atması durumunda Ersin Destanoğlu, Beşiktaş tarihinin en pahalı 3. satışı olacak.

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ İLK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın geçtiğimiz yaz aylarında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve geri çevrilmişti. Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın 13 milyon euro beklediği ve yapılan pazarlıklarla transferin yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği öğrenildi.

Beşiktaş tarihine geçecek transfer! İşte Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı

EN PAHALI 3. SATIŞ OLACAK

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun transferinin 8 milyon euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, siyah-beyazlı takımın şimdiye kadarki en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

  • Cenk Tosun: 22 milyon euro
  • Demba Ba: 13 milyon euro
  • John Carew: 7,6 milyon euro
  • Jose Sosa: 7,5 milyon euro
  • Marcelo Guedes: 7,5 milyon euro

Haberler.com - Spor

Ersin Destanoğlu, Fransa Ligi, Beşiktaş, Spor, Haberler

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