Beşiktaş tarihine geçecek transfer! İşte Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı

Fransa Ligue 1 ekibi Nice, Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu'nu renklerine bağlamak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ İLK TEKLİFİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Akşam'ın haberine göre, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'ın geçtiğimiz yaz aylarında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yaptığı 7 milyon euroluk teklif siyah-beyazlılar tarafından yetersiz bulunmuş ve geri çevrilmişti. Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'ın 13 milyon euro beklediği ve yapılan pazarlıklarla transferin yaklaşık 11-12 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşebileceği öğrenildi.

EN PAHALI 3. SATIŞ OLACAK

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun transferinin 8 milyon euro ve üstü bir rakama gerçekleşmesi halinde genç kaleci, siyah-beyazlı takımın şimdiye kadarki en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

Beşiktaş'ın en yüksek transfer satışları ise şöyle:

Cenk Tosun: 22 milyon euro

Demba Ba: 13 milyon euro

John Carew: 7,6 milyon euro

Jose Sosa: 7,5 milyon euro

Marcelo Guedes: 7,5 milyon euro

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