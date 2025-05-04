Beşiktaş Taraftarları Derbi Maç İçin Yola Çıktı
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı için Beşiktaş taraftarları, Tüpraş Stadı'ndan hareket ederek Ülker Stadı'na doğru yola çıktı. Yaklaşık 2 bin 300 taraftar, kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda derbi maçta karşılaşacak Beşiktaş'ın taraftarları, müsabakanın oynanacağı Ülker Stadı'na hareket etti.
Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, saat 15.30'da maçın oynanacağı Ülker Stadı'na doğru yola çıktı.
Karşılaşmada yaklaşık 2 bin 300 siyah-beyazlı taraftar, Ülker Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünde yer alacak.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, hareket saatine geç kalan taraftarların otobüslere binmelerini sağladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor