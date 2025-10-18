Haberler

Beşiktaş Taraftarından Oyunculara Tepki

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçta taraftarlar, David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'a tepki gösterdi. Jurasek'in kendi kalesine attığı gol, maçın kaderini belirledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği müsabakasında David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Dolmabahçe'de tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'u ıslıkladı.

Müsabakanın 78. dakikasında Rıdvan Yımaz'ın yerine oyuna dahil olan David Jurasek, kendi ağlarına gönderdiği golle skorun 1-1'e gelmesine sebep oldu. Jonas Svensson ve Mert Günok ise maçta gösterdikleri performans sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gördü.

Oyuncular, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
