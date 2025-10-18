Beşiktaş Taraftarından Oyunculara Tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Gençlerbirliği müsabakasında David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'a tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Dolmabahçe'de tribünleri dolduran siyah-beyazlı taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri David Jurasek, Jonas Svensson ve kaleci Mert Günok'u ıslıkladı.

Müsabakanın 78. dakikasında Rıdvan Yımaz'ın yerine oyuna dahil olan David Jurasek, kendi ağlarına gönderdiği golle skorun 1-1'e gelmesine sebep oldu. Jonas Svensson ve Mert Günok ise maçta gösterdikleri performans sebebiyle taraftarlar tarafından tepki gördü.

Oyuncular, mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına gitti. - İSTANBUL