Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçı öncesi yönetime protesto

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya maç öncesinde tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME PROTESTO

Konyaspor mücadelesinin başlamasına az bir süre kala Beşiktaşlı taraftarlar, yönetime protesto gerçekleştirdi. Beşiktaşlı taraftarlar, yönetime tepki gösterek, tüm tribünler, "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

TAKIM AYAKTA ALKIŞLANDI

Öte yandan tribünlerden takıma büyük destek geldi. Beşiktaşlı futbolcuların Konyaspor maçı öncesi ısınmaya sahaya çıktığı esnada siyah-beyazlı tribünler, oyuncularını ayakta alkışladı.