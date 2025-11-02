Haberler

Beşiktaş taraftarından hakeme "bahis yapsana" tezahüratı

Güncelleme:
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde tansiyon yine yükseldi. Hakem Ali Yılmaz'ın kararlarına tepki gösteren Beşiktaş taraftarları, son dönemde futbol gündemini sarsan bahis skandalına gönderme yaparak "Bahis yapsana!" tezahüratlarında bulundu.

  • Beşiktaş taraftarı, Süper Lig'deki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde hakeme 'Bahis yapsana!' tezahüratı yaptı.
  • Türkiye Futbol Federasyonu'nun 152 hakemin bahis oynadığı iddiaları, taraftarların bu tezahüratına neden oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz'ın kararları, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

TFF'nin geçtiğimiz hafta 152 hakemin "bahis oynadığı" iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Beşiktaş tribünleri, bu olaya atıfta bulunarak maçın hakemine "Bahis yapsana!" tezahüratlarında bulundu.

BAHİS SKANDALINA GÖNDERME

Son günlerde Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalı, derbi atmosferine de yansıdı. Beşiktaş taraftarı, özellikle ilk yarıda verilen kararların ardından tepkisini böyle dile getirdi.

DERBİ ATMOSFERİ GERGİN GEÇTİ

Saha içinde olduğu kadar tribünlerde de tansiyonun yüksek olduğu maçta Beşiktaş taraftarının bu tezahüratları, bahis skandalının Türk futbolundaki etkisinin hala sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

5 gol, 2 kırmızı kart çıkan tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönüp Beşiktaş'ı devirdi

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler

