Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar yaşandı. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz'ın kararları, siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

TFF'nin geçtiğimiz hafta 152 hakemin "bahis oynadığı" iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Beşiktaş tribünleri, bu olaya atıfta bulunarak maçın hakemine "Bahis yapsana!" tezahüratlarında bulundu.

BAHİS SKANDALINA GÖNDERME

Son günlerde Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis skandalı, derbi atmosferine de yansıdı. Beşiktaş taraftarı, özellikle ilk yarıda verilen kararların ardından tepkisini böyle dile getirdi.

DERBİ ATMOSFERİ GERGİN GEÇTİ

Saha içinde olduğu kadar tribünlerde de tansiyonun yüksek olduğu maçta Beşiktaş taraftarının bu tezahüratları, bahis skandalının Türk futbolundaki etkisinin hala sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.