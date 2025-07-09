Beşiktaş'tan Yeni Transfer: Anthony Brown

Beşiktaş'tan Yeni Transfer: Anthony Brown
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu için ABD'li basketbolcu Anthony Brown'ı kadrosuna kattı. Brown, geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da 14.8 sayı, 3.9 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları ile dikkat çekti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Anthony Brown'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, ABD'li kısa forvet Anthony Brown'ı kadrosuna kattı" denildi.

Geçtiğimiz sezon Türk Telekom'da forma giyen 32 yaşındaki basketbolcu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 14.8 sayı, 3.9 ribaund ve 3.2 asist ortalamalarıyla mücadele etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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