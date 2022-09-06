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Beşiktaş'tan transferde yerli atağı

Spor Haberleri

Transferin son günlerini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş bu kez iki yerli futbolcuyu renklerine bağlamak üzere.Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştığı Tayfur Bingöl transferi için Corendon Alanyaspor ile kiralık konusunda anlaşma aşamasına geldi.

Transferin son günlerini oldukça hareketli geçiren Beşiktaş bu kez iki yerli futbolcuyu renklerine bağlamak üzere.

Siyah beyazlılar uzun süredir uğraştığı Tayfur Bingöl transferi için Corendon Alanyaspor ile kiralık konusunda anlaşma aşamasına geldi. Bu transferin yarın gün içinde tamamlanması bekleniyor.Beşiktaş ayrıca son bir atak yaparak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç için de harekete geçti. Beşiktaş yönetimi Adana Demirspor'un istediği bonservis bedelini düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

Aytemiz Alanyaspor Adana Demirspor Tayfur Bingöl Beşiktaş Spor Haberler

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