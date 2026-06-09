Beşiktaş'tan tekerlekli sandalye basketbolunda puan değişikliği tepkisi

BEŞİKTAŞ Kulübü, tekerlekli sandalye basketbol takımının oyuncularından Said Camara'nın engel puanının sezonun son bölümünde değiştirilmesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, kararın çeyrek final aşamasına gelindikten sonra alınmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, alınan kararın zamanlamasını eleştirerek, "Geçen hafta Türk basketbol camiasında bir skandal yaşandı. Oyun oynanırken oyunun kuralı bizzat Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanlığı tarafından değiştirildi. Tekerlekli basketbol takımları 14 puan üstünden kadrolarını kuruyor ve biz yılı programlarken her transfer ettiğimiz ve bünyemizdeki oyuncuların puanları federasyon tarafından bizlere bildiriliyor. Biz buna göre takım kuruyoruz. Sezon başında oyuncumuzun engel puanı 1 iken federasyon tarafından 2'ye çıkartıldı. Bunun süresi çok manidar" ifadelerini kullandı.

'BU HAFTA İÇİNDE BU YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLECEĞİNİ UMUYORUM'

Kararın kulübe çeyrek final aşamasında bildirildiğini belirten Fora, şunları kaydetti:

"Geçen hafta pazar günü kulübümüze tebligat geldi. Son 8 takım çeyrek finale kalmışız, Konya'da maçlarımızı yapacağımız gün bize ulaştı tebligat. Değerli oyuncumuz Said Camara'nın engel puanının 1'den 2'ye çıktığı tebliğ edildi. Sezon başında değil, transfer sezonu açıkken değil, çeyrek finallere 1 gün kala bize tebliğ edildi. Said 12 yıldır bu ülkede forma giyiyor. 12 yıldır kimse itiraz etmemiş. Ne zaman çeyrek finale kaldık federasyon hukuka, ahlaka ve fair-play'e ayrıkı şekilde bunu yaptı. 12 yıldır Türkiye'de 1 engel puanıyla oynayan oyuncu finallere 1 gün kala oyun oynanırken kurallar nasıl değişiyor bunun cevabını istiyoruz. Geçen hafta federasyona yazı yazdık hangi kriter ya da hangi kurul kararıyla yaptınız dedik, cevap yok. Tahkime başvurduk ordan da bu hafta cevabı bekliyoruz. 15 haziranda Galatasaray ile yarı final maçı yapacağız. Maç öncesi bu kararın düzeltilmesini bekliyoruz. Federasyon yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bunun 2 kulübün baskısı ve itirazları sonucu olduğunu söylediler. Buna dayanamadıklarını söylediler. Galatasaray ve Fenerbahçe camialarının itirazlarına dayanamadığını söyleyen federasyon başkanı bu kararı aldığını söyledi. Kendi oyuncularının da bu karara kendi içlerinde itiraz ettiklerini biliyorum fakat idarecileri ne olursa olsun kazanmak adına bu karara imza attılar. İnşallah bu hafta içinde bu yanlış karardan dönüleceğini umuyorum."

KAAN DALAY: NEDENSE BİZ BAŞARILI GİDERKEN 2 KULÜP BİR ARAYA GELDİLER BİRLİK OLDULAR

Siyah-beyazlı ekibin başantrenörü Kaan Dalay da kararın takımı yıldıramayacağını vurgulayarak, "Nedense biz başarılı giderken 2 kulüp bir araya geldiler birlik oldular. İlk defa karşılaşıyoruz bununla. Bizi yıldıramazlar. Bunun içinden çıkacağız. Galatasaray ile maçımız var 1 hafta sonra. Bunun hesabı görülecek. Mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız" değerlendirmesinde bulundu.

SAİD CAMARA: FEDERASYON YANLIŞ BİR KARAR VERDİ

Engel puanındaki değişikliğin kendisini üzdüğünü dile getiren Said Camara ise şu ifadeleri kullandı:

"Fildişi Sahili vatandaşıyım. Uzun zamandır Türkiye'de oynuyorum. 2014'te bana 1 puan verildi. Moralim çok bozuldu. Beşiktaş'a transfer olduğumda sezon boyunca çok mücadele ettim. 2 tane takım bizim durumumuzu bozuyor. Federasyon yanlış bir karar verdi. Böyle bir karar verilmez. Sezon bitince verilse anlarız. Biz kupa almak istiyoruz. Her zaman Fenerbahçe-Galatasaray finali olamaz, biz de oynamak istiyoruz. En kritik 5 maçta puan değişiyor, bunu anlamadım. Basketbol benim hayatım, her şeyim."

ELÇİN KILIÇ: SPOR SADECE SAHA İÇİNDE MÜCADELE İLE KAZANILMASI GEREKİR

Toplantıda söz alan Şube Sorumlusu Elçin Kılıç ise sporun saha içinde kazanılması gerektiğini belirterek, "Bu branş engelli bireylerin sporla ayakta kaldıklarının en güzel platformu. Spor sadece saha içinde mücadele ile kazanılması gerekir. Sporun ve sahanın dışındaki mücadeleyle kazanılacak şampiyonluğun kıymeti olduğuna hiçbir branşta inanmıyorum. Sahada oynayıp sahada mücadele gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. 26 maç oynandıktan sonra play-oflara geldiğimizde alınan bu kararın gerçekçi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı