Beşiktaş'tan Tayfur Havutçu'ya Geçmiş Olsun Mesajı

Beşiktaş Kulübü, kanser tedavisi için yoğun bakıma kaldırılan eski futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu hakkında açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı camiadan yapılan açıklamada, "Hastalığının ilk gününden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiğimiz efsane futbolcularımızdan Tayfur Havutçu'nun tedavisi hastanede devam etmektedir. Havutçu'nun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine acil şifalar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL