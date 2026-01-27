Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması
Beşiktaş, futbolcusu Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını kamuya duyurdu.
BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcusu Tammy Abraham'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor