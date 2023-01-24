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Beşiktaş'tan sonra umduğunu bulamadı! Cyle Larin'i kiralık gönderdiler

Spor Haberleri

Yeni sözleşme için Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan Cyle Larin, sezon başında Club Brugge'ün yolunu tutmuştu. Burada tutunamayan Kanadalı golcünün yeni adresi belli oldu. Larin, İspanya'nın Real Valladolid takımına kiralandı.

Beşiktaş'tan bedelsiz olarak Club Brugge'e transfer olan Cyle Larin, burada umduğunu bulamadı. Yeni sözleşme için Beşiktaş ile anlaşmaya varamayan Cyle Larin, sezon başında Club Brugge'e imza atmıştı.

Beşiktaş'tan sonra umduğunu bulamadı! Cyle Larin'i kiralık gönderdiler

KİRALIK GİTTİ

İspanyol ekibi Real Valladolid, Cyle Larin'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı. Larin'in formalı pozu da resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cyle Larin Beşiktaş Spor Haberler

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