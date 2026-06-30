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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

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Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşuları ve çift kale maçın ardından takım, yarın Bratislava'ya gidecek.

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma koşularının ardından çift kale maç yapıldığı belirtildi.

Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

Siyah-beyazlılar, yurt dışı kamp çalışması için saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gidecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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