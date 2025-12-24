Haberler

Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi
Güncelleme:
Beşiktaş, Samsunspor'un Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız isim için resmi hamle yapmaya hazırlanıyor.

  • Beşiktaş, Samsunspor'un 27 yaşındaki Hollandalı stoperi Rick van Drongelen'i transfer etmek için harekete geçti.
  • Rick van Drongelen'in Samsunspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
  • Rick van Drongelen bu sezon 25 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.

Süper Lig'de istediği konumda bulunamayan Beşiktaş, devre arasında savunmasını güçlendirmek adına harekete geçti.

SAMSUNSPOR'DAN İSTİYOR

Beşiktaş, Samsunspor formasıyla son 2 sezondur dikkat çeken 27 yaşındaki Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i gündemine aldı. Beşiktaş'ın Samsunspor'un savunmadaki bel kemiği olan yıldız isim için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

TEKNİK HEYET ONAY VERDİ

Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken deneyimli oyuncuya teknik heyetin de onay verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, kırmızı-beyazlılar ile sözleşmesi 2028 yılına dek devam eden Rick van Drongelen için teklif hazırlığına girdiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
500

