Haberler

Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

SALİH ÖZCAN HAREKATI

Birçok bölgeye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi. Beşiktaş'ın Salih için yakın zamanda resmi bir girişimi olabileceği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

27 yaşındaki Salih Özcan'ın piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli yıldızın Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

BORUSSIA DORTMUND KARİYERİ

Dortmund formasını şu ana dek 86 maça çıkan Salih Özcan, bu maçlarda 2 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı

25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken değerlendirme: Gram altın için 5 bin lira hedefi sadece zamanlama meselesi

Rekor üzerine rekor kıran altın durmayacak: Sadece zamanlama meselesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.