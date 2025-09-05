Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

SALİH ÖZCAN HAREKATI

Birçok bölgeye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'ı transfer listesine ekledi. Beşiktaş'ın Salih için yakın zamanda resmi bir girişimi olabileceği öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

27 yaşındaki Salih Özcan'ın piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Milli yıldızın Borussia Dortmund ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

BORUSSIA DORTMUND KARİYERİ

Dortmund formasını şu ana dek 86 maça çıkan Salih Özcan, bu maçlarda 2 asist yaptı.