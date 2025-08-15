Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezona başlarken gelen kötü bir sakatlık haberiyle sarsıldı.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş, St. Patrick's mücadelesinde oyuna girdikten kısa bir süre sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

''KISMI YIRTIK TESPİT EDİLDİ''

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçının 67'nci dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den sonra bir imza daha

Peş peşe açıklandı! Galatasaray'da bir imza daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu

Kahraman babanın teğmen kızı! Mezun olup diplomasını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.