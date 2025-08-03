Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer Açıklaması

BEŞİKTAŞ Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı yönündeki söylentileri bugün yaptığı açıklama ile yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ole yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.