Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddialarına cevap

İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan genç teknik direktör Nuri Şahin için Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

NURİ ŞAHİN YALANLANDI

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılacağı ve Nuri Şahin ile sözleşme imzalanacağı yönünde çıkan haberler yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Ole Gunnar Solskjaer ile yollarımızı ayıracağımız ve ardından Teknik Direktör Nuri Şahin ile sözleşme imzalayacağımız iddiasıyla yazılı ve görsel medyada dış basın kaynak gösterilerek yayımlanan haberler asılsızdır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

O İDDİALAR NEYDİ?

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırma kararı alması durumunda Nuri Şahin'i listenin en başına koyduğu ve takımın başına genç teknik adamın getirileceği belirtilmişti.