Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'dan takım bulmalarını istedi

Güncelleme:
Beşiktaş, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal'a devre arasında başka bir kulüp bulmalarını söyledi. Aksi takdirde ikinci yarıda takımdan ayrı antrenman yapacaklar.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla her iki oyuncuya futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında "Futbol akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana futbol A takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

