Beşiktaş'tan "Fenerbahçe'ye verilen penaltı yanlış" diyen MHK Başkanı Lale Orta'ya tebrik: Örnek olsun

Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'ye verilen penaltının yanlış bir karar olduğunu belirten MHK Başkanı Lale Orta'yı tebrik etti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayin Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonu değerlendiren MHK Başkanı Lale Orta, pozisyonun penaltı olmadığını, Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy'un hata yaptığını ifade etmişti. Beşiktaş Kulübü, MHK Başkanı Lale Orta'nın açıklamaları ile ilgili bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada, MHK Başkanı Lale Orta, tebrik edildi.

İşte Beşiktaş'tan yapılan o açıklama;

"Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "02.04.20023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.

"TAKDİRE ŞAYANDIR"

Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof.Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.

"LALE ORTA'YA TEBRİKLERİMİZİ BİR GÖREV KABUL EDİYORUZ"

Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Hanımefendi'nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF'nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."

NE OLMUŞTU?

MHK Başkanı Lale Orta, beIN Sports'ta Fenerbahçe - Beşiktaş maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonula ilgili beIN Sports'ta açıklama yapmıştı.

İşte Lale Orta'nın yorumu:

"Burada penaltı yok, aldatmacadan bahsedebiliriz. Dünyanın hiçbir yerinde bir kişi bile buna penaltı demez. Sahada verilmiş yanlış karar. VAR'ın düzeltmesi gereken netlikte. VAR da hatalı davrandı, müdahale etmedi. Bu pozisyon maçın sonucunu etkilemedi, bu biraz hakem şansı. İçimizi biraz olsun rahatlattı. Art niyet yok, insani hata. Halil Umut Meler dünyada ön plana çıkmış hakemimiz. Buradan kendisi ders çıkartacaktır ve performansını olumluya doğru düzeltecektir."