Beşiktaş'tan Kiralık Transfer: Amir Hadziahmetovic Hull City'ye Geçti

BEŞİKTAŞ, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in sezon sonuna kadar Hull City'ye kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.