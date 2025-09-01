Beşiktaş'tan Kiralık Transfer: Amir Hadziahmetovic Hull City'ye Geçti

Beşiktaş'tan Kiralık Transfer: Amir Hadziahmetovic Hull City'ye Geçti
Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar Hull City'ye kiralandığını duyurdu ve yeni kulübünde başarılar diledi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
