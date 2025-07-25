Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif

Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na dev teklif
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica'ya bonuslarla birlikte 25 milyon euro değerinde bir teklif sundu.

Kariyerine Benficada devam eden ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ORKUN'DAN SONRA KEREM AKTÜRKOĞLU

Portekizli Gazeteci Pedro Almeida'nın haberine göre; Yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da kadrosuna katmak istiyor.Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki oyuncu için Benfica ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

25 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Beşiktaş'ın Serdal Adalı önderliğinde bu transferi çok istediği ve Kerem Aktürkoğlu için de bonuslarla birlikte 25 milyon euro değerinde bir teklifte bulunduğu dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Benfica'da 53 maça çıkan Kerem, 16 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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