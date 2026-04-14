Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz için sakatlık açıklaması

BEŞİKTAŞ, 25 yaşındaki orta saha Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenman sırasında geçirdiği rotasyonel yaralanma sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz'ın ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edilmiştir. Kartal Kayra Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır. Cerrahi tedavisi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci ile ilgili bilgiler önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

