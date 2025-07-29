Beşiktaş'tan Gedson Fernandes Transfer Açıklaması

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Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu. 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığı bildirildi.

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için Rus kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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