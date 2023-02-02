Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Borini çalımı! Fatih Karagümrük ile görüşmeler başladı

Beşiktaş, adı Fenerbahçe ile anılan Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcu için 2.5 milyon euro isteyen İstanbul ekibiyle masaya oturdu. Pazarlıklar neticesinde anlaşma sağlanırsa Borini, Beşiktaş forması giyecek.

Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini için harekete geçen Beşiktaş, İstanbul ekibiyle pazarlık masasına oturdu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fabio Borini için 2.5 milyon euro istiyor. Bu rakamı aşağıya çekmek isteyen Beşiktaş, Karagümrük ile yürüttüğü görüşmeden sonuç alırsa yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirecek. Borini'nin adı bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Borini'ye yeni kontrat teklif etti. Ancak İtalyan futbolcu, bu teklifi kabul etmedi.