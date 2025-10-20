Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla her geçen hafta performansını artırıyor. Siyah-beyazlı ekiple bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız futbolcu, hücum hattında takıma büyük katkı sağladı.

Başakşehir karşılaşmasında sonradan oyuna girerek kafa golüyle galibiyeti getiren Cengiz, bu sezon Süper Lig'de iki kez ağları havalandırdı.

"MAÇIN ADAMI" SEÇİLDİ

Geçtiğimiz hafta oynanan maçta Rafa Silva'nın asistinde topu filelerle buluşturan 28 yaşındaki futbolcu, Sofascore'dan 7.8 puan alarak "Maçın en iyisi" seçildi. Takımın hücumda en üretken ismi haline gelen milli yıldız, hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazandı.

SERGEN YALÇIN'IN ÖZEL TALEBİYDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon öncesinde Cengiz Ünder'in transferini özellikle istemişti. Yalçın'ın "Takımın hücum kalitesini artıracak oyuncu" olarak tanımladığı milli yıldız, beklentileri fazlasıyla karşıladı.

6 MİLYON EUROYA KADROYA KATILACAK

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, 6 milyon euro bonservis bedelini ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planlıyor.

Kulüp kaynakları, yönetimin bu hamleyle Cengiz Ünder'i uzun vadeli bir projede takımın ana parçalarından biri olarak konumlandırmak istediğini belirtiyor.