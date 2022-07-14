Beşiktaş'tan ayrıldı, Brezilya 2.Lig takımına imzayı attı! Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oldu - Haberler

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Beşiktaş'tan ayrıldı, Brezilya 2.Lig takımına imzayı attı! Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği Brezilya Serie B takımı Vasco da Gama ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'ta beklentilerin epey altında kalan Alex Teixeira yuvasına döndü. Ligde 17. hafta sonunda ikinci sırada bulunan Vasco da Gama'nın, Teixeira ile imzaladığı sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olacağı ve tecrübeli futbolcunun 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 4 GOL KAYDETTİ

Çin ligi ekiplerinden Jiangsu FC'den Beşiktaş'a transfer olan Alex, siyah beyazlı ekipte forma giydiği 31 maçta 4 gol 1 asist ile oynadı.

Beşiktaş'tan ayrıldı, Brezilya 2.Lig takımına imzayı attı! Alex Teixeira'nın yeni adresi belli oldu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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