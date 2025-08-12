Beşiktaş'tan ayrılan Muleka, yeni takımıyla sözleşmesini 1 ayda feshetti

Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Khoolod Club'a transfer olan Jackson Muleka, yeni takımıyla olan sözleşmesini 1 ayda feshetti.

Süper Lig devi Beşiktaş'tan transfer olan Suudi Arabistan ekibi Al-Khoolod Club'a transfer olan Jackson Muleka'dan sürpriz bir hamle geldi.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği ve sezonun bitimiyle bonservisiyle transfer olduğu Al-Kholood'a veda etti. Muleka'nın 1 aylık serüvenin ardından takımıyla olan sözleşmesini feshettiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Muleka, bu maçlarda 7 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş kariyerinde detoplamda 80 kez maça çıkan golcü isim, 15 gol attı ve 3 kez de gol pası verdi.

