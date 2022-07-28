Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş ile yolları ayıran Jeremain Lens, Fransa 3. Lig ekibi Versailles'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Beşiktaş macerası son bulan Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in yeni rotası Fransa 3. Lig'i oldu.

LENS, FCVERSAILLES İLE 2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fransa 3. Lig takımlarından FC Versailles, 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, Lens ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Jeremain Lens, 2017 yazında ise bonservisi ile Sunderland'den Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

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Jeremain Lens Beşiktaş Fransa Spor Haberler

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