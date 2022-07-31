Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi AEK Atina oldu - Haberler

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Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi AEK Atina oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi AEK Atina oldu

Yunanistan ekiplerinden AEK Atina, Beşiktaş ile yolları ayrılan Domagoj Vida'yı kadrosuna kattı. Sarı-siyahlı ekip, 33 yaşındaki Hırvat stoperin transferini resmen duyurdu.

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Beşiktaş ile yollarını ayıran tecrübeli stoper Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

VIDA AEK ATINA'DA

Beşiktaş'ta geçirdiği 4,5 sezonun ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida, bir süredir Yunan ekiplerinden AEK Atina ile görüşüyordu. Başkent temsilcisi Domagoj Vida transferini resmen açıkladı. Vida yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2018'in kışında Dinamo Kiev'den bonservissiz transfer edilen 33 yaşındaki savunmacı Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi AEK Atina oldu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Domagoj Vida Beşiktaş Spor Haberler

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